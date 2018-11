'The Ballad of Buster Scruggs': nieuwe western van de gebroeders Coen

Vanaf 16 november op Netflix

FILM Na de nieuwe Orson Welles en vóór de nieuwe Alfonso Cuarón pakt Netflix, in wat intussen op een creatieve hot streak begint te lijken, uit met hun meest langverwachte filmproject tot nu toe: de nieuwe van de gebroeders Coen. ‘The Ballad of Buster Scruggs’ moest een zesdelige tv-serie worden, maar werd uiteindelijk samengebald tot één film waarin zes westernverhalen worden verteld, met in de hoofdrollen Tim Blake Nelson, Zoe Kazan, Brendan Gleeson, Liam Neeson, James Franco en – wat hebben we hem gemist in de cinema! – Tom Waits (als de Goudzoeker). Nu weten we van ‘True Grit’ en ‘No Country for Old Men’ dat de Coens zich zelden méér in hun sas voelen dan op de stoffige prairie, en dat is hier niet anders. De humor is zo zwart als geronnen bloed, de dialogen knallen harder dan een Remington-geweer en vanachter de camera hoor je af en toe een luid ‘Yeehaw!’ ‘The Ballad of Buster Scruggs’ is misschien niet meer dan een aardig tussendoortje in het grote Coen-oeuvre, maar zéker niet minder.