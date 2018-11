'The Kominsky Method': sitcom met een hoog Statler en Waldorf-gehalte

Vanaf 16 november op Netflix

SERIE Een mooi symbool van de overvloed op tv: een paar jaar geleden zou een serie waarin Michael Douglas voor het eerst sinds de jaren 70 nog eens een hoofdrol heeft en die gemaakt is door Chuck Lorre, de man achter ‘The Big Bang Theory’, één van de opvallendste titels van het seizoen geweest zijn. Nu lost Netflix ‘The Komin-sky Method’ op dezelfde dag als het nieuwe seizoen van ‘Narcos’ én ‘The Ballad of Buster Scruggs’ van de gebroeders Coen. Douglas speelt Sandy Kominsky, ooit een succesvolle acteur die nu de kost verdient als acteercoach. Hij begrijpt minder en minder van de jonge mensen die in zijn klas passeren en laat zijn ontzetting de vrije loop, vaak samen met zijn agent, gespeeld door Hollywood-veteraan Alan Arkin. Een sitcom met een hoog Statler en Waldorf-gehalte, die zeker op Netflix traditioneel en braaf overkomt.