Vanaf 16 november op Netflix

SERIE Na drie seizoenen van ‘Narcos’ zijn de grootste Colombiaanse drugsbaronnen ten val gebracht, dus drukt de populaire Netflix-reeks op de resetknop. ‘Narcos: Mexico’ gaat over de strijd in het Mexico van de jaren 80 tussen de uiterst charmante maar meedogenloze drugskoning Félix Gallardo (Diego Luna) en Kiki Camarena (Michael Peña), een DEA-agent die van geen ophouden weet. Opnieuw veel cocaïne, geweld, corruptie en kat-en-muisspelletjes in wat u gerust het vierde seizoen van ‘Narcos’ mag noemen. En wat daarna? Een hint: de chauffeur van Gallardo heet El Chapo.