'The Truth About The Harry Québert Affair': verboden liefdes en literair bedrog

Vanaf 19 november op Play More

SERIE Een jonge succesauteur met een knoert van een writer’s block gaat logeren bij zijn mentor om inspiratie op te doen. Als vlak bij diens huis het lichaam wordt gevonden van een tienermeisje dat jaren eerder is verdwenen, is Harry Québert de eerste verdachte. Marcus Goldman, die niet kan geloven dat zijn idool tot zoiets in staat zou zijn, begint te onderzoeken wat er precies is gebeurd. ‘De waarheid over de zaak Harry Québert’, een pageturner over verboden liefdes, het leven in een Amerikaans stadje en literair bedrog, was in 2013 de doorbraakroman van de Frans-Zwitserse schrijver Joël Dicker. Het bijna 700 pagina’s dikke boek is nu in een tien afleveringen lange mini-serie gegoten, met in de hoofd-rol Patrick Dempsey als de belaagde Québert, in zijn eerste tv-reeks sinds zijn dramatische afscheid van ‘Grey’s Anatomy’.