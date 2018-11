'Mary Kills People': euthanasie, spanning en zwarte humor

Vanaf 19 november op Play More

SERIE Hadden we nog niet eerder gehad: een komisch drama over euthanasie. In het Canadese ‘Mary Kills People’ doet Mary Harris precies wat de titel zegt: overdag werkt ze als spoedarts, na haar uren begeleidt ze mensen naar hun einde. Dat levert haar een hoop ongewenste aandacht op, zeker van de politie, die de vele plotselinge overlijdens in de regio verdacht vindt. ‘Mary Kills People’ is deels een thriller, deels een drama over leven en dood, maar de prent valt vooral op door de zwarte humor: het ene moment beeïndigen Mary en haar kompaan Des iemands leven, het volgende zitten ze grapjes te maken. Het doet denken aan het illustere ‘Six Feet Under’, maar dan met mensen die zelf kiezen hoe ze willen heengaan.