'Lean On Pete': mooie coming of age-film over de liefde tussen mens en paard

Vanaf 15 november op Proximus en Telenet

GENRE Hoewel Slecht Weer Vandaag, de schimmel van Sinterklaas, ons favoriete paard zal blijven, dragen wij ook Lean on Pete een warm hart toe. Ooit was die viervoeter een flitsend renpaard, maar tegenwoordig is hij een oude knol die op naargeestige banen rent. De enige die zich om hem bekommert, is Charley (een prachtige rol van rijzende ster Charlie Plummer), een tiener die in zijn korte leven al heel wat klappen te verwerken heeft gekregen. Hoe de viervoeter en de tweevoeter troost vinden bij elkaar, hoe ze samen weglopen en hoe Charley onderweg leert dat het in dit leven niet altijd makkelijk is om rechtop in de stijgbeugels te blijven zitten: u ziet het allemaal in de mooie coming of age-film ‘Lean on Pete’ van de begaafde regisseur Andrew Haigh (‘45 Years’).