De documentaires die u deze week graag informeren (van 16 tot 22 november)

Canvas, zon. 18 nov., 21.00

GESCHIEDENIS De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog ligt achter ons, maar Canvas gaat door: deze dubbele docu laat zien hoe het einde van WO I de jaren 20 bepaalde en de kiem legde voor WO II.

Canvas, dinsdag 20 november, 21.20

GESCHIEDENIS Vorig najaar was ‘Kinderen van de collaboratie’ een onverwacht groot succes op Canvas, met kijkcijfers die in de buurt van het half miljoen kwamen. Twaalf maanden later proberen de makers die krachttoer over te doen door een andere controversiële periode uit de Belgische geschiedenis uit te spitten: de kolonisatie van Congo en het einde daarvan in 1960. In het zesdelige ‘Kinderen van de kolonie’ blikken twintig getuigen terug op hun kindertijd in Congo. Ze vertellen over hoe de samenleving daar was georganiseerd en hoe de koloniale erfenis de rest van hun leven heeft bepaald. Voor het eerst komen ook de Congolezen aan het woord. Zij stellen het beeld van Belgisch-Congo als een modelkolonie flink bij: ze vertellen over discriminatie, geweld en onderdrukking, en over hoe ze als jonge Congolezen weinig toekomstperspectieven hadden.

Canvas, zon. 18 nov., 21.50

ACTUA Speciaal voor al wie de vorige uitzending op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft gemist, herhaalt Canvas deze prachtige documentaire over het leven in de woontorens aan het Gentse Rabot.

NPO 2, din. 20 nov., 23.00

MUZIEK De bloeiendste hiphopscene vind je niet in de banlieues van Parijs of op Linkeroever, maar in de Chinese stad Chongqing. Tientallen rappers werken er samen en proberen te ontsnappen aan de censuur.

Vitaya, woe. 21 nov., 22.30

ACTUA Met zijn peperdure handtassen en koffers en zijn gevarieerde koperspubliek, van voetballers tot voetballersvrouwen, is Louis Vuitton het sterkste luxemerk ter wereld. Deze docu piept even achter de schermen.

Canvas, don. 22 nov., 23.10

MUZIEK Docu over Betty Davis, een Amerikaanse funkzangeres die in 1968 met Miles Davis is getrouwd, in de jaren 70 enkele cultplaten heeft gemaakt en daarna onverbiddelijk in de vergetelheid is geraakt.