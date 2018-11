Clement Peerens «De nacht ervoor zat ik op café. Om een uur of drie realiseerde ik mij dat ik de volgende morgen naar ‘Winteruur’ moest. Maar ik had nog geen tekst! Ik vroeg aan de mannen aan den toog of iemand een idee had. ‘Komt in orde, Clement,’ zei den dikke Lu, die daar ook zat. Die gast nam een pen en een bierkaartje, en schreef daar iets op. Ik stak dat ding in mijn binnenzak en bestelde nog een rondje.»

HUMO Wat voor tekst was dat?