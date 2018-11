De films die u deze week moet zien (van 23 tot 29 november)

CANVAS, VRIJDAG 23 NOVEMBER, 21.20

BIOPIC Meeslepend portret van Jackie Kennedy (Natalie Portman), dat grotendeels is opgebouwd rond een interview dat de voormalige first lady gaf kort na de moord op JFK in 1963. Regisseur Pablo Larraín (u kent hem van het knappe ‘No’) springt heen en weer in de tijd, maar maakt er geen klassieke biopic van. Hij concentreert zich op hoe Jackie zich eerst de rol van presidentsvrouw eigen moest maken en daarna moest accepteren hoe ze door de geschiedenis opzij werd geschoven. Tussendoor stelt Larraín interessante vragen over de tol van roem: wat doet het met een mens als je bij leven al weet dat je een legende bent? De toon van de film blijft koud en afstandelijk – misschien zelfs wat té – maar het scenario is intelligent en Portman zet geen stap verkeerd in de titelrol.

ÉÉN, VRIJDAG 23 NOVEMBER, 23.25

DRAMA Een ambitieuze advocaat (Keanu Reeves) wordt gerekruteerd door een groot New Yorks kantoor: een buitenkans om carrière te maken. Maar al snel ontdekt hij dat er stinkende – solfer! – zaakjes gebeuren. Al Pacino acteert compleet over the top, maar toch is het smullen geblazen.

NPO 2, VRIJDAG 23 NOV., 23.55

KOMEDIE Milde tragikomedie over een ouder koppel (Jim Broadbent en Lindsay Duncan) dat na dertig jaar zijn huwelijksreis in Parijs nog eens dunnetjes overdoet. De bedoeling is goed en de personages zijn aandoenlijk, maar de thematiek – over de impact van tijd op een relatie – snijdt niet bijster diep.

ÉÉN, ZATERDAG 24 NOVEMBER, 21.10

DRAMA Bernardo Bertolucci werd destijds door de critici neergesabeld voor deze fabel over de oorsprong van het boeddhisme. Akkoord, Keanu Reeves als Siddharta Gautama, dat is ridicuul, maar tegelijk toch ook heerlijke kitsch? Bovendien zijn de beelden van Vittorio Storaro adembenemend mooi.

CANVAS, ZAT. 24 NOVEMBER, 23.35

DRAMA Joachim Lafosse volgde zijn schitterende ‘A perdre la raison’ op met dit drama over een nep-ngo die kinderen weghaalt uit Tsjaad om ze onder te brengen bij Franse gezinnen. Een interessant onderwerp is het wel: wat zijn de morele grenzen van liefdadigheid? Alleen jammer dat de uitvoering zo braaf blijft.

BBC 2, ZAT. 24 NOVEMBER, 0.30

THRILLER De grimmige sfeer van de film noir is levend en wel in deze thriller van Jim Mickle. Michael C. Hall speelt een familieman die een inbreker neerschiet, om kort daarna onheilspellend bezoek te krijgen van diens vader (Sam Shepard). De plot wemelt van de verrassende wendingen en de suspense.

CAZ, ZONDAG 25 NOVEMBER, 20.40

OORLOG Laurence Olivier was één van de grootste acteurs aller tijden, maar Nederlands spreken was geen van zijn vele talenten. Dat blijkt in deze oorlogsfilm van Richard Attenborough, over de mislukte geallieerde operatie ‘Market Garden’ om Arnhem in te nemen. Onderhoudend, zij het wat oubollig.

ZES, DINSDAG 27 NOVEMBER, 20.35

WESTERN Spaghettiwestern van Sergio Leone waarin een IRA-soldaat (James Coburn) zich aansluit bij de Mexicaanse revolutie. Het is Leone’s meest politiek geladen film en de karakters krijgen meer diepgang dan anders, maar het visuele vuurwerk is als vanouds. Vooral de massa-executiescène is onvergetelijk.

VTM, DINSDAG 27 NOVEMBER, 22.45

OORLOG De duikboot van Gene Hackman krijgt het bevel een atoombom af te vuren op Russische dissidenten. Zijn tweede officier, Denzel Washington, is het niet eens en begint een muiterij. Quentin Tarantino poetste het scenario van de thriller op: zo weet u meteen waar al die dialogen over comic books vandaan komen.

CAZ, WOE. 28 NOVEMBER, 20.40

KOMEDIE Scholier Greg raakt bevriend met de terminaal zieke Rachel: zie daar hét recept voor de voor de hand liggende lach en een traan. Minder voor de hand liggend: de grapjes werken wonderwel en de personages krijgen een interessante karakterontwikkeling mee.

VITAYA, WOE. 28 NOVEMBER, 20.35

DRAMA Tranentrekker over een koppel (Johan Heldenbergh en Veerle Baetens) dat zijn dochtertje verliest. Felix van Groeningen gaat klefheid uit de weg en filmt met een pakkende compassie voor zijn personages. Baetens was nooit beter, en het einde komt aan als een mokerslag.