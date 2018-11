'Planet Elektro': Leo Blokhuis onderzoekt het ontstaan en de evolutie van de elektronische muziek

MUZIEK Vandaag is elektronische muziek overal: in de pop van Taylor Swift, de hiphop van Vince Staples, de country van Kacey Musgraves én op alle radiozenders. Het was ooit anders. Leo Blokhuis, de wandelende popencyclopedie van de NPO, gaat terug in de geschiedenis om het ontstaan en de evolutie van elektronische muziek te duiden: van disco over synthpop tot house en hiphop, onder meer via interviews met gerespecteerde anciens (Egyptian Lover! The Human League! Gary Numan!) en hedendaagse dj’s (Martin Garrix, Armin van Buuren). Hij trekt naar de Moog-fabriek in Amerika, thuis van de allereerste analoge synthesizer, en test drumcomputers in Japan. Maar de echte revolutie gebeurde in Duitsland, waar Kraftwerk eigen instrumenten bouwde en Giorgio Moroder de dansvloer opwarmde met kille computerklanken. Toen was een synthesizer gebruiken volgens velen een zwaktebod voor een muzikant, maar zoals O.M.D. liet optekenen: ‘Op een Roland staat echt geen write a hit-knop.’