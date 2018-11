Tim Blake Nelson: 'Als je in een film van de gebroeders Coen speelt, weet je dat je over lijken zult gaan'

Voor het sterrendom is de man niet in de wieg gelegd, beseft hij zelf. Bovendien is de 54-jarige Amerikaanse acteur niet geïnteresseerd in alle glamour die rond zijn beroep hangt. Karakterrollen, hoe klein ook, hebben zijn voorkeur. Dat leverde hem al een imposant palmares op met vertolkingen in meer dan zeventig speelfilms, waaronder ‘The Incredible Hulk’, ‘Syriana’ en ‘O Brother, Where Art Thou?’, waarin hij naast George Clooney speelde. Die laatste film was van de hand van Joel en Ethan Coen, en toen dat duo een hoofdrolspeler zocht voor hun Netflix-western ‘The Ballad of Buster Scruggs’ dachten ze aan Blake Nelson voor de zingende revolverheld uit de titel, die rad van tong is en sneller schiet dan zijn schaduw.