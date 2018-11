'Loudon Wainwright III: Surviving Twin' op Netflix

Nu te zien op Netflix

MUZIEK In de grote Netflix-schelp vindt u deze week een kleine parel: de onemanshow van de heerlijk sardonische singer-songwriter Loudon Wainwright III. ‘Surviving Twin’ gaat over een vader-zoonrelatie: niet die met zijn excentrieke en succesvolle zoon Rufus, wel die met zijn eigen vader. Hij combineert met name z’n eigen liedjes met spoken word-intermezzo’s uit de Life Magazine-columns van Loudon Wainwright Jr., met wie hij een complexe relatie onderhield. Enig om de hoek loerend sentiment wordt te allen tijde vakkundig geweerd. Over zijn grootvader – ‘De eerste Loudon’ – zingt hij: ‘They say he was an SOB, who liked to smoke and drink / In the photos he looks handsome... trapped is what I think.’ En toch is de show vaak erg ontroerend, net omdát Loudon III nooit voor emotionele binnenkoppers gaat en omdat de familie Wainwright van de zielenwonden aan elkaar hangt.