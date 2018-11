BIOPIC Meeslepend portret van Jackie Kennedy (Natalie Portman), dat grotendeels is opgebouwd rond een interview dat de voormalige first lady gaf kort na de moord op JFK in 1963. Regisseur Pablo Larraín (u kent hem van het knappe ‘No’) springt heen en weer in de tijd, maar maakt er geen klassieke biopic van. Hij concentreert zich op hoe Jackie zich eerst de rol van presidentsvrouw eigen moest maken en daarna moest accepteren hoe ze door de geschiedenis opzij werd geschoven. Tussendoor stelt Larraín interessante vragen over de tol van roem: wat doet het met een mens als je bij leven al weet dat je een legende bent? De toon van de film blijft koud en afstandelijk – misschien zelfs wat té – maar het scenario is intelligent en Portman zet geen stap verkeerd in de titelrol.