'The Final Table' op Netflix

Nu op Netflix

REALITY Een wonderlijke vondst, een geniaal idee, een waar eureka-moment voor Netflix! ‘Wat als,’ bedachten ze zich daar in de hoofdkantoren, terwijl ze zich tegoed deden aan een Chablis met een schaaltje foie gras en vijgenconfituur, ‘we nu eens een programma maken over kóken!’ Netflix zou natuurlijk Netflix niet zijn als het niet meteen zou gaan voor ‘een kookprogramma dat je nog nooit hebt gezien’ en een waar ‘globaal culinair spektakel’. Zo geschiedde: in ‘The Final Table’ bereiden twaalf duo’s eten uit de hele wereld en worden ze beoordeeld door de ab-so-lu-te topchefs uit de landen in kwestie – pakweg Enrique Olvera uit Mexico en Grant Achatz uit de VS. Blijft natuurlijk de vraag: waar is Piet Huysentruyt gebleven?