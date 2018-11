'Trevor Noah: Son of Patricia' op Netflix

Nu op Netflix

COMEDY Het is een favoriete bezigheid van Amerikaanse talkshowpresentatoren om Donald Trump breed grijnzend voor schut te zetten, maar weinigen doen dat op even prettige wijze als Trevor Noah van ‘The Daily Show’. Tegelijk is hij, net als zoveel komieken tegenwoordig, te zien op Netflix. Vorig jaar debuteerde hij daar met ‘Afraid of the Dark’, een show die dateerde van vóór de verkiezing van Trump, toen Noah nog niet zo lang in New York woonde. Nu brengt hij een nagelnieuwe show, ‘Son of Patricia’, over de lessen die hij kreeg van zijn moeder: ‘Zij was mijn voorbeeld in het gewelddadige Zuid-Afrika. En ze gaf me mijn gevoel voor humor.’ Andere onderwerpen? ‘Racisme, immigratie en kamperen.’ De dingen des levens, quoi.