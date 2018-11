'Mystery Science Theater 3000: The Return' op Netflix

Nu op Netflix

SERIE De Netflix-reboot van de legendarische cultreeks ‘Mystery Science Theater 3000’, waarin een mens samen met twee robots übergênante sf-films te kakken zet, was méér dan geslaagd: ‘100% Fresh’ op de toonaangevende site Rotten Tomatoes en één recensent die gewag maakte van een reeks die ‘zo goed is als de films die ze parodieert slecht zijn: gewéldig dus’. Een tweede seizoen – het twaalfde in totaal – kon dus niet uitblijven, en wordt door bedenker (en originele gastheer) Joel Hodgson zo aangekondigd: ‘De films die we parodiëren zijn nóg slechter, maar de show zelf is nóg beter. Al kan het ook zijn dat ik de twee nu omwissel.’ Gouden raad: trek je mooiste Flash Gordon-pak aan en kíjk!