'Ant-Man and the Wasp' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Eén van de leukste figuren uit de superheldenstal van Marvel blijft toch Scott Lang alias Ant-Man, de ex-bajesklant die zich dankzij een fantastisch hightechkostuum zo minuscuul kan maken als een mier én zo groot als een Transformer. Kon u in de eerste ‘Ant-Man’ uit 2015 meemaken hoe de mierenman (Paul Rudd) aan zijn krachten komt, dan ziet u in de al even charmante sequel hoe hij samen met The Wasp (Evangeline Lilly) op zoek gaat naar de in de kwantumwereld verdwenen echtgenote van Dr. Pym (Michael Douglas). Blijf overigens zeker kijken tot het bittere einde, want na de credits wordt nog een griezelig brugje gelegd naar de sombere gebeurtenissen in ‘Avengers: Infinity War’.