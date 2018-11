'Dogs' op Netflix

Nu te zien op netflix

DOCU Aan iedereen die bij het aanschouwen van een poedel op z’n trottoir de aandrang voelt om een doeltrap van de forse Manchester City-keeper Ederson te imiteren: stop met lezen! Aan de anderen: Netflix pakt uit met de genadeloos op je gevoelsspiertjes mikkende documentairereeks ‘Dogs’, over al de verschillende manieren waarop de mens vriendschap en liefde kan krijgen van z’n trouwe viervoeter. Wat een lang uitgevallen YouTube-filmpje van zes afleveringen had kunnen zijn, werd méér dan dat. De regisseurs – met onder meer de documentairemakers achter ‘Deliver Us from Evil’ en ‘Jesus Camp’ – gebruiken de beesten ook om échte problemen aan de kaak te stellen, zoals in de aflevering waarin een Syrische vluchtelinge speurt naar haar husky. Zakdoeken – en hondenpoepzakjes – bij de hand houden.