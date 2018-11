De documentaires die u deze week graag informeren (van 23 tot 29 november)

NPO 3, ZATERDAG 24 NOVEMBER, 23.10

MUZIEK Vandaag is elektronische muziek overal: in de pop van Taylor Swift, de hiphop van Vince Staples, de country van Kacey Musgraves én op alle radiozenders. Het was ooit anders. Leo Blokhuis, de wandelende popencyclopedie van de NPO, gaat terug in de geschiedenis om het ontstaan en de evolutie van elektronische muziek te duiden: van disco over synthpop tot house en hiphop, onder meer via interviews met gerespecteerde anciens (Egyptian Lover! The Human League! Gary Numan!) en hedendaagse dj’s (Martin Garrix, Armin van Buuren). Hij trekt naar de Moog-fabriek in Amerika, thuis van de allereerste analoge synthesizer, en test drumcomputers in Japan. Maar de echte revolutie gebeurde in Duitsland, waar Kraftwerk eigen instrumenten bouwde en Giorgio Moroder de dansvloer opwarmde met kille computerklanken. Toen was een synthesizer gebruiken volgens velen een zwaktebod voor een muzikant, maar zoals O.M.D. liet optekenen: ‘Op een Roland staat echt geen write a hit-knop.’

NPO 2, VRIJDAG 23 NOVEMBER, 21.05

ACTUA Journaliste Margriet van der Linden, in 2009 nog presentatrice van ‘Zomergasten’, reist de wereld rond met een helaas nog altijd zeer relevante vraag: hoe is het in verschillende landen om gay te zijn?

CANVAS, ZATERDAG 24 NOVEMBER, 20.05

ACTUA Wist u dat Jemen sinds 2016 in grote crisis verkeert? BBC Arabic brengt u op de hoogte: door luchtaanvallen van Saudi-Arabië brak een cholera-epidemie los, die al meer dan een miljoen doden maakte.

VICELAND, ZATERDAG 24 NOVEMBER, 20.30

CULTUUR Het is al even geleden dat wij nog een kickflip probeerden, maar de skategemeenschap lééft nog steeds: proskater Rick McCrank duikt in verschillende subculturen.

NATIONAL GEOGRAPHIC, ZONDAG 25 NOVEMBER, 20.30

WETENSCHAP Het ruimtestation ISS wordt 20 jaar. Deze docu beantwoordt prangende vragen als: hoe raak je er? En hoe ga je er naar het toilet?

NPO 2, MAANDAG 26 NOVEMBER, 20.25

ACTUA Alex de Ronde filmt een liefdevol, allerminst meelijwekkend portret van zijn 28-jarige dove zoon Tobias. Goed voor publieksprijzen op IDFA 2017 én Docville 2018.