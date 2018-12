Ex-pitspoes Katleen Borgerhoff: 'Schrijf Jean-Pierre Van Rossem niet te snel af'

Nadat hij beroepscrimineel Danny Vanhamel vorig jaar tot enkele ontboezemingen had verleid, klopte documentairemaker Peter Boeckx aan bij dat andere enfant terrible van Vlaanderen, Jean-Pierre Van Rossem . Die doet in een onderhoudend tweeluik het relaas van zijn onstuimige leven, bijgestaan door oude kennissen, onder wie Katleen Borgerhoff , ex-pitspoes bij Van Rossems F1-team.

KATLEEN BORGERHOFF «Ik heb Jean-Pierre Van Rossem eind jaren 80 leren kennen. Op het perron vroeg een fotograaf me of ik wilde meedoen aan een fotoshoot. Jean-Pierre was ook bij die shoot: hij had enkele Ferrari’s uitgeleend als rekwisiet (lacht). Hij hield zich op de achtergrond, maar hij was natuurlijk een imposante verschijning. Die dag hebben we een paar woorden gewisseld. Een paar dagen later belde hij me op: hij had een modellenbureau en vroeg of ik in Parijs een meisje kon vervangen. Hij heeft me een Jaguar gegeven, en ik ben vertrokken.»

HUMO Gegeven?

BORGERHOFF «Geleend, eigenlijk. Ik was de oudste van de meisjes, en ik moest altijd chauffeur spelen.»

HUMO In 1988 heeft Van Rossem de F1-renstal Onyx overgekocht. U bent mee naar het team verhuisd.

BORGERHOFF «Ja, maar ik heb wel eerst proeven moeten afleggen, samen met vijfhonderd andere meisjes. Op het einde bleven er tien over, en ik was één van hen. We kregen een opleiding over beleggen, opties en futures. We moesten alles weten over het econometrische model waarmee Van Rossem de beurs kon voorspellen. Na drie maanden mochten we mee: wij ontfermden ons over de rijke mensen die bij elke grand prix werden uitgenodigd. Als ze geïnteresseerd waren, begon Van Rossem de onderhandelingen. Er waren ook galadiners: het nuttige werd aan het aangename gekoppeld.»

HUMO Van Rossem strooide het geld in het rond.

BORGERHOFF «Decadent is het nooit geweest, maar voor meisjes zoals wij was het… uniek. Tussen de grand prixs door leidden we thuis ons gewone leven. Ik had net mijn diploma binnenhuisarchitectuur gehaald, maar werken was moeilijk door het reizen.»

HUMO Wat voor iemand was Van Rossem?

BORGERHOFF «In één woord: excentriek. In het begin was hij zakelijk en autoritair, maar hij had ook een warme kant. En hij liet je uitspreken. Van een zakenman verwacht je dat niet.»

HUMO Hij is veroordeeld voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Had u een bedrieger in hem vermoed?

BORGERHOFF «Van het zakelijke aspect wist ik niets af. Ik weet niet of hij te goeder trouw heeft gehandeld, maar mij heeft hij nooit bedrogen.De dingen zijn niet gelopen zoals hij had verwacht. Hij moet gedacht hebben dat hij nog een uitweg zou vinden, maar het kaartenhuisje is in elkaar gestort.»

HUMO Voor de docu bent u hem gaan opzoeken in zijn appartementje. Hoe was dat?

BORGERHOFF «Emotioneel. Het was dertig jaar geleden dat ik hem had gezien, maar het leek alsof we elkaar gisteren hadden gesproken. Zijn partner is gestorven en hij heeft in de gevangenis gezeten, dat heeft hem getekend. Hij leek gelaten, maar al snel zag ik dat het vuur elk moment weer kan oplaaien: ik zou hem niet te snel afschrijven.»