Ex-pitspoes Katleen Borgerhoff: 'Schrijf Jean-Pierre Van Rossem niet te snel af'

KATLEEN BORGERHOFF «Ik heb Jean-Pierre Van Rossem eind jaren 80 leren kennen. Op het perron vroeg een fotograaf me of ik wilde meedoen aan een fotoshoot. Jean-Pierre was ook bij die shoot: hij had enkele Ferrari’s uitgeleend als rekwisiet (lacht). Hij hield zich op de achtergrond, maar hij was natuurlijk een imposante verschijning. Die dag hebben we een paar woorden gewisseld. Een paar dagen later belde hij me op: hij had een modellenbureau en vroeg of ik in Parijs een meisje kon vervangen. Hij heeft me een Jaguar gegeven, en ik ben vertrokken.»

HUMO Gegeven?