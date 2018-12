Karine Claassen: 'Die mensen in Ghana krijgen zo vreselijk weinig geld voor al hun gezwoeg'

Karine Claassen «Toen we net op het vliegtuig naar Sri Lanka zaten, was iedereen strontnerveus, en ik ook. Die zes kenden elkaar nog niet, en ze hadden geen idee in welk avontuur ze zich zouden storten. Ik had de indruk dat ze een soort toeristische rondleiding verwachtten, of allerlei toffe opdrachten à la ‘De mol’. Maar zodra we ter plekke waren en ze gewend waren geraakt aan elkaar en aan de locatie, kwamen ze los: heel mooi was dat.

»In Sri Lanka zijn ze in de garnalenvisserij gaan werken, tussen de lokale garnalenvissers, en je zag dat ze heel open en ongedwongen met die mensen omgingen. Dat was wat ik had gehoopt, en wat ik ook als voorwaarde had gesteld om hieraan mee te werken: ik wilde absoluut níét dat het aapjes kijken werd. Ik wilde echte, authentieke ontmoetingen en gesprekken, zonder dat er iets in scène zou worden gezet. In veel realityprogramma’s zie je uitvergrote personages: mensen die zich er zeer bewust van zijn dat er een tv-programma wordt gemaakt, en die hun gedrag daaraan aanpassen. Dat was hier niet zo: die jongeren zijn zichzelf gebleven, en hebben uit niets dan oprechte interesse hun oogkleppen afgedaan. Dat heeft mooie, maar ook zeer confronterende momenten opgeleverd.»