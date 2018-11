DRAMA Peter Monsaert volgde zijn debuutfilm ‘Offline’ op met dit grauwe, van een mistroostige poëzie doordrongen drama over het prostitutiemilieu. Sara Vertongen speelt Sylvie, een alleenstaande moeder die een bordeel aan een steenweg uitbaat. Ze probeert haar 6-jarige dochter Eline (Esra Vandenbussche, Vertongens echte dochter) af te schermen van het wereldje waarin ze werkt, maar het loopt slecht af: Eline wordt misbruikt teruggevonden. Ondanks de weinig verheffende premisse blijft de toon ingetogen, en de manier waarop Monsaert het milieu van zijn personages afbeeldt, is altijd realistisch, maar nooit sensationeel of veroordelend. Naar het einde toe maakt de film een weinig geloofwaardige bocht richting een whodunit. Dat werkt niet echt, maar tegen dan geef je genoeg om de personages om tot het einde méé te zijn.