Chris Lomme wordt 80: de ziel van één van onze grootste diva's

Michael De Cock «Ik ken Chris Lomme al vele jaren, omdat ik twee voorstellingen met haar heb gemaakt: ‘Achter de wolken’, dat 150 keer opgevoerd werd en daarna een film is geworden, en ‘Het kraken van de maan’. Dit keer wilde ik een heel intieme voorstelling met haar maken, waarin we op zoek gaan naar hoe het is om oud te worden, en om terug te kijken. Er is tekst, gebaseerd op eindeloze gesprekken, en er is beweging, want ook choreografe Lisbeth Gruwez werkt mee.

»Tijdens dat hele proces werden we gevolgd door documentairemaker Kenneth Michiels, die ook nog eens wekenlang het VRT-archief doorploeterde, op zoek naar beelden uit films, series en theaterstukken. Een hele klus, want Chris Lomme komt al sinds haar 19de op het scherm – in ‘Schipper naast Mathilde’ was dat – en ze acteert nog steeds.»