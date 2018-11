'Zie mij doen': ontroerende zwart-wit documentaire over mensen met een verstandelijke handicap

ACTUA In haar documentaire ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ toonde Klara Van Es hoe mensen met dementie hun dagen doorbrengen in een zorgcentrum, in het vergelijkbare ‘Zie mij doen’ doet ze dat over met mensen met een mentale beperking. De instelling Monnikenheide in Zoersel biedt al 45 jaar hulp en onderdak aan mensen met een verstandelijke handicap. Van Es volgt zes van hen tijdens hun dagelijkse bezigheden en ging met hen in gesprek over hun problemen, hun gevoelens en vooral hoe de buitenwereld met hen omgaat. Het zijn immers de reacties van de anderen – de blikken op straat, de manier waarop mensen hen zoveel mogelijk uit de weg gaan – die het lastigst zijn, niet hun beperking. Een ontroerende, in mooi zwart-wit geschoten documentaire die u met een andere blik laat kijken naar mensen die ‘anders’ zijn.