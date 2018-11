Play van Telenet zit in een nieuw kleedje. Het is een iets duurder kleedje – de prijs van een abonnement stijgt met bijna 2 euro – maar in ruil krijgt u een resem HBO-series, zoals ‘The Sopranos’ en ‘The Wire’, die tot nu toe alleen bij Play More te zien waren. Enkele bekende Vlamingen trekken mee de kar, onder wie Thibault Christiaensen: frontman van Equal Idiots en naar eigen zeggen de grootste ‘Game of Thrones’-fan van Vlaanderen.