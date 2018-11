'Flight of the Conchords': nu te zien op Play

Seizoen 1 nu te zien op Play

SERIE Deze week komt er een vracht HBO-titels bij in de Play-bibliotheek, weliswaar enkel de eerste seizoenen, de rest volgt na nieuwjaar. We vestigen graag uw aandacht op een minder bekende maar evenzeer aanbevelenswaardige HBO-reeks, de muzikale comedy ‘Flight of the Conchords’. Die volgt de lotgevallen van de twee Nieuw-Zeelandse folkies Bret en Jemaine, die in New York aan hun doorbraak timmeren met de groepsnaam uit de titel. De summiere verhaallijnen zijn vooral een alibi om in geweldige muzikale intermezzo’s allerlei genres te parodiëren, van hiphop in ‘Hiphopopotamus vs. Rhymenoceros’ tot emopop in ‘I’m Not Crying’. De parodie is telkens zo sterk, zowel muzikaal, tekstueel als visueel (bij elk liedje hoort een soort videoclip waarin alle clichés op een rij worden gezet) dat je achteraf nauwelijks nog naar een ‘normale’ song kunt luisteren zonder aan Bret en Jemaine te denken.