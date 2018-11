De films die u deze week moet zien (van 30 november tot 6 december)

CANVAS, VRIJDAG 30 NOVEMBER, 21.20

DRAMA Peter Monsaert volgde zijn debuutfilm ‘Offline’ op met dit grauwe, van een mistroostige poëzie doordrongen drama over het prostitutiemilieu. Sara Vertongen speelt Sylvie, een alleenstaande moeder die een bordeel aan een steenweg uitbaat. Ze probeert haar 6-jarige dochter Eline (Esra Vandenbussche, Vertongens echte dochter) af te schermen van het wereldje waarin ze werkt, maar het loopt slecht af: Eline wordt misbruikt teruggevonden. Ondanks de weinig verheffende premisse blijft de toon ingetogen, en de manier waarop Monsaert het milieu van zijn personages afbeeldt, is altijd realistisch, maar nooit sensationeel of veroordelend. Naar het einde toe maakt de film een weinig geloofwaardige bocht richting een whodunit. Dat werkt niet echt, maar tegen dan geef je genoeg om de personages om tot het einde méé te zijn.

Q2, VRIJDAG 30 NOVEMBER, 20.35

DRAMA Felix Van Groeningen vertelt – min of meer – het verhaal van de Charlatan in Gent: twee broers baten een danscafé uit, tot één van hen zich verliest in drank en drugs. De beeldvoering, montage en muziek (Soulwax!) zijn fantastisch. Jammer dat het verhaal blijft steken in een voorspelbare rise and fall.

ÉÉN, VRIJDAG 30 NOVEMBER, 23.25

ACTIEKOMEDIE Destijds schromelijk onderschatte film, met Geena Davis als geheim agente die zich na jaren met geheugenverlies plots haar verleden herinnert. Vergezocht? Absoluut, en wat dan nog? De dialogen knetteren als vuurwerk en de actiescènes zijn degelijk geregisseerd.

VTM, VRIJDAG 30 NOVEMBER, 23.50

BIOPIC Film over een vakbondsleider die in Californië opkwam voor de rechten van – vaak Latijns-Amerikaanse – dagarbeiders op boerderijen. Acteur Diego Luna nam deze keer áchter de camera plaats en maakte een nobele film die best wel meesleept, maar duidelijk lijdt onder een te krap budget.

VTM, ZATERDAG 1 DECEMBER, 17.10

ANIMATIE De hoofdfiguur van een ‘Donkey Kong’-achtig videospelletje sukkelt met een depressie en probeert daar vanaf te raken door zich te gaan moeien in andere games. Een leuk uitgangspunt en veel grapjes werken ook wel, tot de film aan het einde finaal over de top gaat.

CANVAS, ZATERDAG 1 DEC., 23.35

THRILLER Drie milieuactivisten blazen een dam op en moeten met zichzelf in het reine komen. Regisseur Kelly Reichardt stelt in deze intelligente thriller de vraag hoe ver activisme kan en mag gaan. Jesse Eisenberg is prima in de hoofdrol, maar vooral Dakota Fanning blijft bij.

VTM, ZONDAG 2 DECEMBER, 20.20

ACTIEKOMEDIE Geestige James Bond-rip-off, over een jonge delinquent die ingelijfd wordt door een ultrageheime dienst. De actie is hyperkinetisch, maar de regie blijft uiterst strak. De humor is bewust puberaal, maar uitermate grappig.

CAZ, ZONDAG 2 DECEMBER, 20.40

WESTERN Epische spaghettiwestern van Sergio Leone, en ongetwijfeld één van de beste films in het genre. Henry Fonda speelt – uitzonderlijk – de schurk, als gewetenloze moordenaar in dienst van een spoorwegmagnaat. Elk shot is een klein kunstwerkje, vergezeld van een onvergetelijke Ennio Morricone-score.

CAZ, ZONDAG 2 DECEMBER, 23.40

SCIFI Vóór de remake (of de sequels op de remake van de remake) was er dit origineel, met Charlton Heston in lendendoek, die na een ruimtereis belandt op een planeet met pratende apen. De make-upeffecten waren revolutionair voor hun tijd en de maatschappijkritiek is eigenlijk nog steeds relevant.

Q2, DINSDAG 4 DECEMBER, 22.40

DRAMA Intens actiedrama over een Britse soldaat (Jack O’Connell) die gescheiden raakt van zijn eenheid tijdens rellen in Belfast. Een film die je meteen vastgrijpt en niet meer loslaat. Regisseur Yann Demange creëert een ‘hier-en-nu’-gevoel waar zelfs Paul Greengrass zijn hoed voor zou afnemen.

VITAYA, WOENSDAG 5 DEC., 20.35

DRAMA Saoirse Ronan bevestigt haar reputatie als één van de beste actrices van haar generatie, en werd voor haar rol in deze film terecht genomineerd voor een Oscar. Ze speelt een jonge Ierse die in de jaren 50 de oversteek naar de VS waagt, maar de roep van het thuisland blijft horen. Geen vals sentiment, geen theatraliteit, maar eerlijke emoties.