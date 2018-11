De documentaires die u deze week graag informeren (van 30 november tot 6 december)

Canvas, zondag 2 december, 21.55

ACTUA In haar documentaire ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ toonde Klara Van Es hoe mensen met dementie hun dagen doorbrengen in een zorgcentrum, in het vergelijkbare ‘Zie mij doen’ doet ze dat over met mensen met een mentale beperking. De instelling Monnikenheide in Zoersel biedt al 45 jaar hulp en onderdak aan mensen met een verstandelijke handicap. Van Es volgt zes van hen tijdens hun dagelijkse bezigheden en ging met hen in gesprek over hun problemen, hun gevoelens en vooral hoe de buitenwereld met hen omgaat. Het zijn immers de reacties van de anderen – de blikken op straat, de manier waarop mensen hen zoveel mogelijk uit de weg gaan – die het lastigst zijn, niet hun beperking. Een ontroerende, in mooi zwart-wit geschoten documentaire die u met een andere blik laat kijken naar mensen die ‘anders’ zijn.

Canvas, zondag 2 december, 20.50

ACTUA De maffia in Zuid-Italië. Een vendettacultuur in Albanië. Moorden op journalisten in Malta. De Britse journalist Simon Reeve gaat op reis door de landen rond de Middellandse Zee en keert terug met veel meer dan een zonnesteek.

NPO 2, zondag 2 december, 21.05

Wetenschap In Estland staat een biobank waarin binnenkort het DNA van 150.000 inwoners opgeslagen zit. De bedoeling: hen screenen op mogelijke ziektes en preventief te werk gaan. ‘Tegenlicht’ gaat langs bij de bank.

BBC 2, zondag 2 december, 22.00

ACTUA Begin jaren 2000 was de gun n° 6, die bij elf misdaden en drie moorden werd gebruikt, het beruchtste vuurwapen van het Verenigd Koninkrijk. Deze documentaire reconstrueert de golf van geweld die het land toen teisterde.

NPO 3, maandag 3 december, 22.10

ACTUA Sinds het einde van de burgeroorlog lijkt alles peis en vree in Noord-Ierland, maar er circuleren nog veel wapens in de samenleving. Deze reportage gaat over de talloze Noord-Ieren die in hun eigen buurt worden neergeschoten.

VTM, dinsdag 4 december, 21.50

ACTUA Brand. Vogel in de motor. Kaping. Luchtdrukverlies. Zieke piloot. Stop! ‘De slimste mens’-topfavoriete Julie Colpaert gaat in ‘Telefacts winter’ drie weken lang na wat er verkeerd kan lopen in en rond een vliegtuig.