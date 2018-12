'American Crime': veel meer dan een misdaadreeks

Seizoen 1 en 2 vanaf 6 december op Play

SERIE Play-abonnees kunnen nu ook ‘American Crime’ inhalen, wellicht de beste serie waar u nog nooit van gehoord hebt. ‘American Crime’ draait elk seizoen om één bepaalde misdaad – in het eerste seizoen wordt een oorlogsveteraan vermoord bij een homejacking – maar is veel meer dan een misdaadreeks. Scenarist John Ridley (van ‘12 Years a Slave’) gebruikt de zaak om met prachtig uitgetekende personages en fraai vervlochten plotlijnen het flink rottende hart van Amerika bloot te leggen; net zoals ‘The Wire’ dat eerder en nog een tikje grondiger deed. Een absolute aanrader voor wie weleens wat anders wil dan knokkende superhelden, in het schemerdonker speurende Scandinaven of de zoveelste Netflixhype.