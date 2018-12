'Mission: Impossible - Fallout': de beste van de franchise

Vanaf 5 december op Proximus en Telenet

FILM Tommeke, Tommeke, Tommeke toch! Net nu wij dachten dat Tom Cruise voor ‘Rogue Nation’, de vorige ‘Mission: Impossible’-film, echt wel zijn strafste stunt had uitgehaald door doodleuk aan een opstijgend vliegtuig te gaan hangen, trekt hij in het zesde deel van de actiefranchise álle registers open. Achtereenvolgens springt hij uit een vliegtuig, rijdt hij met de motor door Parijse steegjes en bengelt hij onder een helikopter alvorens de machine zélf door een smal ravijn te navigeren. Tijdens de opnames brak hij zijn enkel bij een sprong van gebouw naar gebouw: het bewuste shot (de ‘krák’ hoor je er ongewild bij) zit zelfs in de film! Al even indrukwekkend: ook op cinematografisch vlak (de mooie korrel op het scherm!) is ‘Fallout’ een regelrechte topper. En dan hebben we het nog niet eens over de snor van Henry Cavill gehad. De beste ‘Mission: Impossible’? Ja!