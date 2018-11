'Baby': controversiële Netflix-serie over Italiaans tienerprostitutieschandaal

Vanaf 30 november op Netflix

SERIE Je zou bijna gaan denken dat ze het erom doen: er is alweer Grote Controverse ontstaan over een Netflixserie, nog voor er één aflevering is uitgezonden. Eerdere gevallen waren ‘13 Reasons Why’, over tienerzelfmoord, en ‘Insatiable’, dat inmiddels alweer vergeten fatshaming-wraakfantasietje. Nu is het de beurt aan ‘Baby’, een serie over het beruchte tienerprostitutieschandaal in Italië, waarin 14- en 15-jarige meisjes uit Rome in dure bordelen gingen bijklussen om designerkleren en smartphones te kunnen kopen. Hoe delicaat ‘Baby’ met de zaak omgaat, valt af te wachten, maar het Amerikaanse National Center on Sexual Exploitation schreeuwde alvast moord en brand: ‘Netflix ontsloeg onlangs Kevin Spacey, om daarna meteen geld te pompen in een reeks die de sekshandel van minderjarigen romantiseert. Het toppunt van hypocrisie!’ Oordeelt u vooral zelf.