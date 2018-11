'Sick Note': voor liefhebbers van erg foute humor

Nu te zien op Netflix

SERIE Dat alle Harry Potterfilms op Netflix zouden komen, bleek wishful thinking: voorlopig kunnen enkel abonnees in Franstalig België de avonturen van de tovenaarsleerling bekijken. Wie de rosse Ron Wemel te hard mist, kan wel terecht bij deze Britse reeks, waarin Rupert Grint de hoofdrol speelt. Grint is in ‘Sick Note’ een nietsnut die te horen krijgt dat hij kanker heeft. De diagnose blijkt een vergissing, maar omdat zijn ex-vriendin en zijn ex-baas veel inschikkelijker zijn als ze geloven dat hij terminaal is, besluit hij het goede nieuws te verzwijgen. ‘Having cancer has been so great,’ vertrouwt Daniel een vriend toe. ‘It feels like I’ve won the lottery.’ Voor liefhebbers van erg foute humor.