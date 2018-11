'The Sinner': trauma's, religieuze waanzin en duistere geheimen in een psychologische thrillerserie

Seizoen 1 nu te zien op Netflix

SERIE Sinds kort overgeheveld naar Netflix: ‘The Sinner’, een uitstekende psychologische thrillerserie over een jonge moeder (Jessica Biel) die op een zonnige dag plotseling een man doodsteekt op het strand. Rechercheur Harry Ambrose wil achterhalen wat Cora Tannetti bezield heeft en begint te graven in haar verleden. Dat blijkt vol traumatische ervaringen, religieuze waanzin en duistere geheimen te zitten, waardoor de steekpartij toch niet zo onlogisch is als eerst gedacht.