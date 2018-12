Waar een wil is, is een weg. En waar een weg is, is er een Jan Van Looveren in een Land Rover om dat arrogante stuk baan te tonen wie de baas is. Voor het tweede seizoen van ‘Op weg met Jan’ neemt Van Looveren zes weken lang ‘een sterke vrouw’ mee: in de eerste aflevering is dat actrice Nora Gharib, die sindsdien de kronkelwegen en bergpassen van Albanië als haar broekzak kent.