Joris Hessels: 'Ik heb geen weet van romances'

JORIS HESSELS «Na het derde seizoen van ‘Radio Gaga’ en de vele intense maar korte gesprekken, voelde ik de noodzaak om de mensen wat langer bij mij te houden. Ik ben een scoutsjongen: ik hou van groepen, ik kom op toeren als ik omringd ben door mensen. Zo zijn we op het idee gekomen om negen mensen een jaar lang te volgen: we hebben ze een kleine camera gegeven waarmee ze zelf hun grote en kleine momenten filmen, en elke maand komen we samen om terug te blikken. En cours de route probeer ik van die negen mensen een groep te kneden.

»Het gaat om mensen voor wie 2018 een groot of klein scharniermoment was. Lut stopte na 41 jaar in het onderwijs met werken, Jay ging alleen wonen en wilde een plaat maken, Kris is zijn vrouw verloren. Maar het is geen probleemtelevisie: we hebben ook een ondernemende vrouw die dapper een bioboerderij opstart.»