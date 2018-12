TRAGIKOMEDIE Iedereen die ooit al zin heeft gehad om zijn middelvinger op te steken naar de hele wereld en in een hutje op de heide te gaan wonen, kan zijn hart ophalen aan deze excentrieke tragikomedie met Viggo Mortensen. Samen met zijn zes kinderen woont hij in de wildernis van het Amerikaanse noordwesten, volledig los van de samenleving. Wanneer hij zijn nageslacht niet leert jagen of vruchten verzamelen, brengt hij hun wel de finesses van Nabokovs ‘Lolita’ bij. De dood van zijn echtgenote dwingt hem echter om de wereld – en dan vooral zijn schoonouders – opnieuw onder ogen te komen. Is hij een rebelse held, een onverantwoordelijke dwaas of allebei? Regisseur Matt Ross laat je zelf beslissen. De titel is alvast goed gekozen: Mortensen is inderdaad fantastisch in de hoofdrol.