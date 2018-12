‘Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen,’ aldus de volksmond. Hoe het met dat piepen is gesteld, kon u onlangs zien in ‘The Voice Kids’. Nu dat achter de rug is, krijgen we met ‘The Voice Senior’ eindelijk te horen wat die ouden van dagen dan wel zingen. Eén van de deelnemers in de eerste aflevering: de 84-jarige Lea Couzin, voor eeuwig Merlina van de gelijknamige serie, en tijdens ons gesprek kampend met wat ze als ‘een serieuze verkoudheid’ diagnosticeert.