'Totems en taboes' op Canvas

ACTUA Na het einde van ‘Er was eens’, de mooie reportagereeks over het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, trekt Canvas naar een ander befaamd Belgisch museum, 10 kilometer verderop: het AfricaMuseum in Tervuren. Dat gaat in december opnieuw open, na een renovatie die vijf jaar heeft geduurd. Daarin zijn niet alleen de gebouwen maar ook de collecties aangepakt. Het AfricaMuseum kent immers een beladen geschiedenis: koning Leopold II richtte het ooit op om het beschavingswerk van België in de kolonies te belichten en te vieren. Nu wil de instelling het eerste museum worden waar bezoekers ook de donkere kanten van de kolonisering te zien krijgen. De makers van de RTBF-documentaire ‘Totems en taboes’ gingen tijdens de renovatie kijken welke taboes er moesten sneuvelen om dat nieuwe ‘koloniale museum van de 21stee eeuw’ mogelijk te maken.