'Mowgli' op Netflix: Een veel donkerdere kijk op 'The Jungle Book'

FILM ‘Armageddon’ en ‘Deep Impact’! ‘Antz’ en ‘A Bug’s Life’! ‘Jobs’ en ‘Steve Jobs’! Het komt in Hollywood wel vaker voor dat er bij verschillende studio’s plotsklaps, alsof de duivel ermee gemoeid is, twee nagenoeg identieke films van de band komen gerold. Maar toch zal motioncapture-koning Andy Serkis (Gollum uit ‘The Lord of the Rings’ en Caesar uit de ‘Apes’-franchise) serieus gevloekt hebben toen Disney twee jaar geleden doodleuk een miljárd dollar binnenrijfde met de live action-remake van ‘The Jungle Book’, terwijl hijzelf eigenlijk éérst in gang was geschoten met ‘Mowgli’, een veel donkerdere kijk op hetzelfde, bekende verhaal van Rudyard Kipling. Gevolg: ondanks de ronkende namen die Serkis kon strikken voor de stemmencast (Christian Bale, Benedict Cumberbatch en Cate Blanchett) werd zijn kindje – zijn tweede regisseursworp na ‘Breathe’ – verbannen naar Netflix. Waar ú deze week dus alweer een puik zaakje kunt doen.