‘Iedere Noor wordt rijk geboren,’ zegt Pål Jackman (51), regisseur van de nieuwe reeks ‘State of Happiness’. Hij verwijst naar de ontdekking van olie voor de kust van Noorwegen in 1969, waarmee het land in één klap steenrijk werd. ‘State of Happiness’ laat zien hoe het zwarte goud het land veranderde, door de ogen van vier tieners die opgroeien in Stavanger.