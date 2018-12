De documentaires die u deze week graag informeren (van 7 tot 13 december)

Canvas, zat. 8 dec., 20.05

ACTUA Op zijn 14de kwam Adams Mensah met zijn zus van Ghana naar België om bij zijn vader te wonen. Hij werd graficus, regisseur en acteur – momenteel is hij te zien in ‘Familie’. Voor ‘Vranckx’ keerde Mensah terug naar zijn geboorteland.

Canvas, zondag 9 december, 21.50

ACTUA Na het einde van ‘Er was eens’, de mooie reportagereeks over het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, trekt Canvas naar een ander befaamd Belgisch museum, 10 kilometer verderop: het AfricaMuseum in Tervuren. Dat gaat in december opnieuw open, na een renovatie die vijf jaar heeft geduurd. Daarin zijn niet alleen de gebouwen maar ook de collecties aangepakt. Het AfricaMuseum kent immers een beladen geschiedenis: koning Leopold II richtte het ooit op om het beschavingswerk van België in de kolonies te belichten en te vieren. Nu wil de instelling het eerste museum worden waar bezoekers ook de donkere kanten van de kolonisering te zien krijgen. De makers van de RTBF-documentaire ‘Totems en taboes’ gingen tijdens de renovatie kijken welke taboes er moesten sneuvelen om dat nieuwe ‘koloniale museum van de 21stee eeuw’ mogelijk te maken.

NPO 2, zon. 9 dec., 21.05

ACTUA De mode-industrie is één van de meest vervuilende ter wereld, zo bleek uit ons ecologiedebat van een paar weken geleden. ‘Tegenlicht’ gaat op bezoek bij enkele ontwerpers die de wegwerpcultuur een halt willen toeroepen.

NPO 3, maa. 10 dec., 22.10

ACTUA In de VS bereiden duizenden gelovigen, de zogenaamde ‘preppers’, zich voor op een nakend Armageddon. De Britse journaliste Stacey Dooley gaat op bezoek bij enkelen van hen.

één, woe. 12 dec., 21.30

HUMAN INTEREST Tweedelige reportage van de BBC waarin zes mensen met een lichamelijke beperking de Ho Chi Minh-route afleggen, een meer dan 1.600 kilometer lange tocht dwars door Vietnam.

één, woe. 12 dec., 22.15

GESCHIEDENIS Herhaling van de uitstekende documentairereeks over de VRT-nieuwsdienst, waarin nieuwslezers getuigen over hoe televisiejournalistiek in de afgelopen veertig jaar veranderd is.