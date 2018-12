'1983' op Netflix: Poolse spionagethriller vol sinistere complotten

Nu te zien op Netflix

SERIE In tegenstelling tot wat je zou denken, speelt deze serie – de eerste reeks op Netflix van Poolse makelij – zich niet af in 1983, maar in 2003. Polen zucht nog steeds onder het juk van de communistische dictatuur en dat heeft veel te maken met een bloedige bomaanslag twintig jaar eerder, die door de toenmalige regering werd gebruikt om haar greep op de samenleving te versterken. Een jonge rechtenstudent verdiept zich in de gebeurtenissen van 1983 en ontdekt een grote samenzwering om de dooi in de Koude Oorlog begin jaren 80 een halt toe te roepen. Deze spionagethriller vol sinistere complotten werpt een alternatieve blik op de geschiedenis van Polen, maar vertrekt wel van bestaande feiten: de Poolse regering heeft begin jaren 80 effectief de staat van beleg uitgeroepen om de opmars van Lech Walesa en zijn vakbond Solidarnosc te stuiten, maar zonder succes.