'The American Meme' op Netflix: Documentaire over mensen die bekend werden dankzij het internet

Nu te zien op netflix

DOCU Nooit gedacht dat er nog eens een documentaire te zien zou zijn waarin Paris Hilton het normaalste personage is, maar kijk. ‘The American Meme’ gaat over mensen die bekendheid hebben vergaard met behulp van het internet. Naast figuren als Kirill Bichutsky, die geld verdient met foto’s waarop hij in nachtclubs champagne in de opengesperde monden van vrouwen giet, lijkt Hilton erg evenwichtig en redelijk. Geen film voor cultuurpessimisten dus, maar ‘The American Meme’ toont wel hoe beroemdheid vandaag in elkaar zit en laat bovendien zien dat zelfs mensen als Bichutsky hard moeten werken voor 15 minuutjes in de spotlights.