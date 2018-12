'Medal of Honor' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Sinds 1861 hebben ruim 3.500 soldaten een ‘Medal of Honor’ gekregen, de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding, die wordt toegekend voor opvallende en buitengewone moed op het slagveld. Deze achtdelige serie vertelt het verhaal van enkele van die soldaten, aan de hand van getuigenissen van hun nabestaanden en gedramatiseerde beelden. Het opvallendste portret is dat van Edward Carter, die het tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn eentje moest opnemen tegen acht Duitse soldaten en erin slaagde om zes van hen te doden en de twee anderen gevangen te nemen. Carter kreeg – terecht, durven we te zeggen – in 1993 postuum de Medal of Honor van Bill Clinton en werd zo één van de amper 89 Afro-Amerikanen op de lijst.