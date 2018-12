'The Meg' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Jason Statham in de clinch met een reusachtige prehistorische haai die bekendstaat onder de naam (u mag nu al beginnen te grinniken) Megalodon: kijk, voor een film met zo’n pitch gaan wij graag voor de flatscreen zitten, de vingers in de dipsaus, de voeten op een bak bier en de hersens in sluimerstand. The Stath die in een futuristisch miniduikbootje door het water zoeft terwijl hij met een verbeten trek op z’n smoel historische oneliners uitroept als ‘Probeer uit zijn bek te blijven!’: zalig. De horrorfan in ons had misschien wat meer afgebeten armen, benen en hoofden achter de tanden van de haai willen zien steken, maar een mens kan niet alles hebben.