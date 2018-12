'Christopher Robin' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Ook al hebben wij al heel lang de baard in de keel, toch zullen we voor altijd verslingerd zijn aan Winnie de Poeh, Knorretje, Teigetje en Iejoor. En aan Janneman Robinson natuurlijk (in het Engels: Christopher Robin), het jongetje dat samen met Winnie zoveel avonturen beleefde. In de Disneyfilm ‘Christopher Robin’ zien we hoe de volwassen Christopher (Ewan McGregor), die intussen naar Londen is verhuisd, zelf vader is geworden en de grootste moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, nog eens bezoek krijgt van zijn oude knuffelvrienden. Wat volgt is een mooie, heerlijk sentimentele film die doet verlangen naar lekkere honing, naar een picknick in het Honderd Bunderbos, en bovenal naar een lange, warme knuffelpartij met uw oude teddybeertje.