Birgitte Hjort Sørensen valt in handen van terroristen: 'Je voelt je weer een kind, tegen wil en dank'

Softwareontwikkelaar en dronebouwer Victoria Rahbek valt in de handen van een terroristische cel, die via haar toegang wil krijgen tot belangrijke informatie en technologie. Als ze erin slaagt om de politie te contacteren, komt ze in een dubbelrol terecht: onder dwang helpt ze haar gijzelnemers, maar ze probeert tegelijk het onderzoeksteam dat de aanslag wil voorkomen op de hoogte te houden. Dat is het verhaal van ‘Greyzone’, een nieuwe tiendelige Deens-Zweedse thrillerserie. De hoofdrol is voor Birgitte Hjort Sørensen, die bekend werd in Scandinavië en ver daarbuiten met haar rol als tv-journaliste Katrine Fønsmark in de politieke dramareeks ‘Borgen’.