Dirk De Wachter: 'Liefde is... samen uitwaaien op het strand'

Dirk De Wachter «Een grote eer voor een kleine Vlaming, neen? Vorig jaar heb ik al eens een uitzending becommentarieerd die ‘Sophie in de mentale kreukels’ heette, over burn-outs en ander vrolijks. Blijkbaar is dat in de smaak gevallen. En misschien hebben onze noorderburen ook een voorliefde voor onze zachte g, en onze iets, euh, bescheidener opstelling?»

HUMO ‘Liefde is…’ is een enigszins provocatieve titel, want één van uw stokpaardjes is net dat de liefde niet in een heldere definitie te vatten is.