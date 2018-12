Dieter Coppens: 'Dolle pret met mijn downers'

Voor De Warmste Week gaat een mens al eens de gekke toer op: Dieter Coppens vertrekt naar het Finse Rovaniemi, de koudste plek van Europa, en wil dan 2.700 kilometer liften naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar De Warmste Week haar tenten opslaat. Kevin, één van zijn zes compagnons uit ‘Down the Road’, vergezelt hem op de reis. Die heet voor de gelegenheid ‘Down the Snow’.